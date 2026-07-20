Pipistrel , un'azienda Textron Inc. (NYSE: TXT), nonché un'affiliata di Textron Aviation Inc. , oggi ha presentato Pipistrel Voyager , un velivolo di nuova generazione destinato alla formazione, progettato per ampliare le capacità per le scuole di volo, pur mantenendo l'efficienza e la semplicità che i proprietari e gli operatori si aspettano da Pipistrel. Realizzato appositamente per rispondere ai sempre nuovi requisiti di formazione dei piloti, il Voyager è progettato per allinearsi all'atteso regolamento MOSAIC (Modernization of Special Airworthiness Certification), un aggiornamento del certificato speciale di conformità aerea. Questo regolamento consente al velivolo di supportare missioni di formazione più ampia, migliorando al contempo l'accesso allo sviluppo dei piloti.

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New Pipistrel Voyager brings next generation training capabilities and access to flight schools (Photo Credit: Pipistrel, a Textron Inc. company and an affiliate of Textron Aviation Inc.)

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