I team di software stanno generando codice a un ritmo più rapido che mai con l'AI, eppure molti vedono l'ingorgo spostarsi sulla velocità della consegna e sulla qualità del codice. Coherent Solutions , azienda globale di progettazione digitale, afferma nel suo recente libro bianco che il problema risiede nei processi tradizionali SDLC, che non sono realizzati per la velocità dell'AI. Introduce una struttura operativa progettata per colmare quel divario, chiamata Continuous Delivery Loop (CDL).

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New Continuous Delivery Loop framework from Coherent Solutions

Il libro bianco, “ From traditional SDLC to the Continuous Delivery Loop ”, è scaricabile gratuitamente.

Il libro bianco descrive inoltre ciò che l'azienda chiama il "Digital Value Gap", il divario di valore digitale, che esiste tra l'attività accelerata degli sviluppatori e i risultati commerciali effettivi. L'implementazione isolata degli strumenti AI tende a raggiungere un tetto di circa il 10% di aumento della produttività, sottolinea il documento citando Gartner, mentre BCG ha rilevato che circa il 70% del valore dell'intelligenza artificiale proviene dal cambiamento nel modo di organizzare il lavoro, piuttosto che dai soli strumenti di AI.

A differenza dei processi SDLC lineari o tradizionali, la struttura CDL dell'azienda garantisce che ogni ciclo del loop fornisca al ciclo successivo informazioni approfondite e intelligenti. Le singole conoscenze vengono registrate nella memoria aziendale, dando una base solida ad ogni nuovo progetto.

"La velocità e l'automazione dell'AI rendono più facile per i team aumentare la produzione, riducendo al contempo lo sforzo manuale, ma non elimina le persone dal processo di implementazione", ha dichiarato Max Belov , Direttore tecnologico presso Coherent Solutions. "Il fattore umano in termini di strategia, controllo e processi decisionali è più importante che mai per garantire l'efficienza dei sistemi di fornitura nativi AI".

"Accelerare i flussi di lavoro e i processi non si traduce automaticamente in valore aziendale", ha dichiarato Shawn Torkelson , Direttore del Marketing e delle Strategie per Coherent Solutions. "Le aziende dovrebbero adottare grandi cambiamenti operativi per creare un sistema più coeso che apra la strada all'ingegneria AI-nativa".

Informazioni su Coherent Solutions

Coherent Solutions è un'azienda globale di ingegneria di soluzioni digitali fondata nel 1995. Con team presenti in 10 centri di sviluppo in Europa e America Latina, l'azienda vanta 30 anni di esperienza in ambito tecnologico e di conoscenza del settore per poter offrire soluzioni digitali su misura. Collaborando con scale-up in rapida crescita e ambiziosi brand globali, Coherent Solutions è nota per il suo impegno nei confronti di qualità, trasparenza e innovazione.

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