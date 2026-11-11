Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, oggi ha annunciato il lancio di SP900BF-AP , un modulo smart che permette a robot, sistemi di ispezione e di edge gateway di eseguire modelli di AI di grandi dimensioni sul dispositivo stesso.

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Quectel SP900BF-AP smart module sets the pace for Edge AI with 100 TOPS of computing power

Il modulo si basa sul processore Qualcomm Dragonwing™ IQ-9075 e garantisce fino a 100 TOPS di calcolo AI sul dispositivo; inoltre, SP900BF-AP consente agli OEM industriali di integrare l'AI avanzata direttamente nei propri prodotti, riducendo la latenza, i costi dell'ampiezza di banda e i rischi per la privacy dei dati associati all'elaborazione su base cloud. Elaborando i dati a livello locale, i produttori possono supportare la robotica in tempo reale, l'ispezione automatizzata e altre applicazioni industriali impegnative, mantenendo al contempo maggiore controllo sui dati sensibili della produzione.

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