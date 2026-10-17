Lunedì 26 ottobre il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria del Giappone (METI) e la GX Acceleration Agency terranno il GGX (Global GX) Finance Summit presso il Tokyo Prince Hotel e in modalità online. Il vertice farà avanzare le discussioni sulla finanza di transizione, sulla decarbonizzazione industriale e sul ruolo delle imprese e del settore finanziario nel guidare la decarbonizzazione. Inoltre promuoverà la cooperazione tra governo, industria e settore finanziario, guidando la definizione delle normative internazionali per raggiungere sia la riduzione delle emissioni sia la crescita economica.

Panoramica del GGX Finance Summit

Data: 26 ottobre 2026 dalle 10:00 alle 16:20 (JST, GMT+9:00)

Sede: Tokyo Prince Hotel (Tokyo) (3-3-1 Shiba-Koen, Minato-ku, Tokyo 105-8560, Giappone)

Organizzatori: Ministero dell’economia, del commercio e dell’industria (METI) e GX Acceleration Agency

Co-organizzatore: GX Future Consortium

Formato: ibrido (in presenza e online)

Lingua: giapponese/inglese (con interpretazione simultanea in inglese/giapponese)

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Ufficio registrazione GGX Finance Summit 2026 (E-mail: ggxf-summit-reg@convention.co.jp )





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