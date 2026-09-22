ROSHN Group, il principale sviluppatore immobiliare dell'Arabia Saudita e società del PIF, sta promuovendo una nuova fase di partecipazione internazionale al mercato immobiliare saudita, poiché le normative del Regno che disciplinano la proprietà immobiliare da parte di soggetti non sauditi creano nuove opportunità per acquirenti e investitori internazionali idonei.

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ROSHN Group offers world-class living and investment opportunities, including SEDRA Curated Collection in Riyadh (Photo: AETOSWire)

Dall'entrata in vigore delle nuove normative, migliaia di acquirenti non sauditi hanno manifestato interesse nei confronti di ROSHN Group, a dimostrazione della crescita e della diversificazione del settore immobiliare del Regno, che attira nuove fonti di domanda e di investimento, integrando al contempo la costante realizzazione di abitazioni e quartieri residenziali per i cittadini sauditi. Per il Gruppo ROSHN, ciò rappresenta un'opportunità per ampliare l'accesso al proprio portafoglio in crescita, espandendo al contempo l'offerta abitativa e la scelta a disposizione degli acquirenti locali, a sostegno di un mercato immobiliare più ampio e dinamico nel lungo periodo.

Gli acquirenti e gli investitori non sauditi idonei al di fuori del Regno possono acquistare unità residenziali all'interno delle comunità esistenti di ROSHN Group in tre zone geografiche. Gli acquisti possono essere effettuati in tutta semplicità tramite l'app ROSHN, che offre una panoramica interattiva di una vasta gamma di complessi residenziali integrati e incentrati sulle persone nelle principali città, tra cui Riad, Gedda e La Mecca, tra cui:

SEDRA, il complesso residenziale più richiesto nella zona nord di Riad, che propone un nuovo modello di vita integrata vicino al sito dell'Expo 2030 e ai principali punti di riferimento della città. Il complesso offre scuole pubbliche e internazionali di altissimo livello, adiacenti al centro commerciale e di intrattenimento ROSHN Front. Con oltre 3.000 unità già consegnate, il complesso dispone di centri commerciali, percorsi pedonali, spazi verdi, parchi paesaggistici e una varietà di tipologie abitative tra cui appartamenti, villette a schiera e ville.

ALAROUS, situata nella parte settentrionale di Jeddah, sulla costa del Mar Rosso, propone uno stile di vita contemporaneo in prossimità di MARAFY, l'iconica destinazione multifunzionale sul lungomare del Gruppo ROSHN, con appartamenti che dovrebbero essere messi in vendita a breve e sede del primo canale navigabile del suo genere nel Regno.

ALMANAR, il primo complesso residenziale integrato del Gruppo situato all'ingresso occidentale di Makkah Al-Mukarramah, a soli 20 minuti da Al-Masjid Al-Haram, offre un mix diversificato di unità abitative che coniugano vitalità e tranquillità all'interno di un ambiente integrato nella Città Santa.

Attraverso Saudi Properties, il portale digitale ufficiale del Regno, gli acquirenti idonei possono accedere alle opportunità immobiliari in tutto il Paese. L'app ROSHN offre un'esperienza di acquisto digitale completamente integrata attraverso la quale i clienti internazionali possono completare senza problemi l'intero percorso di acquisto di una casa da remoto, con facilità e sicurezza.

Per informazioni sulle unità residenziali e sulle specifiche, visitare www.roshn.sa/homeownership .

*Fonte: AETOSWire

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Tyler Jacobson

tjacobson@roshn.sa





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