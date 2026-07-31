2PointZero Group (ADX: 2POINTZERO), una delle principali holding di investimento con sede ad Abu Dhabi, ha presentato i propri risultati finanziari relativi al primo semestre del 2026, registrando un fatturato di 21,9 miliardi di AED e un utile netto di Gruppo pari a 7,7 miliardi di AED. Questa solida performance si riflette nell'EBITDA rettificato del Gruppo, che ha raggiunto i 5,0 miliardi di AED al netto delle variazioni di fair value e delle voci straordinarie.

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Samia Bouazza, CEO of 2PointZero (Photo: AETOSWire)

L'utile netto delle attività del Gruppo è aumentato del 2.301% su base annua (YoY), trainato dal consolidamento di Tendam e dalla mega-fusione che ha dato vita a 2PointZero Group; la crescita è stata inoltre sostenuta da nuovi investimenti nei servizi finanziari africani, dall'ingresso nei mercati europei del packaging e dai costanti progressi operativi in tutti i settori verticali, portando l'utile netto totale riportato a 7,7 miliardi di AED.

Grazie alla continua integrazione operativa, all'adozione di un maggior numero di strumenti di intelligenza artificiale e alla costante ottimizzazione dei costi, il Gruppo ha rafforzato la propria performance operativa. Ciò ha consentito al fatturato del Gruppo di salire a 21,9 miliardi di AED, mentre il margine lordo combinato è rimasto stabile al 29% per sostenere la redditività a lungo termine dell'intero portafoglio di attività principali.

Samia Bouazza, CEO di 2PointZero, ha dichiarato : "Il primo semestre del 2026 dimostra la solidità della piattaforma che abbiamo costruito nel corso di diversi anni. Abbiamo registrato un fatturato di 21,9 miliardi di AED, pari a un aumento del 114% su base pro forma a parità di condizioni, e un utile netto di Gruppo pari a 7,7 miliardi di AED, composto da 2,2 miliardi di AED provenienti dalle nostre attività operative e da proventi straordinari derivanti dal nostro portafoglio di investimenti, tra cui SpaceX, Anthropic e altri proventi da investimenti, continuando al contempo a rafforzare la qualità del nostro portafoglio e la solidità del nostro bilancio.

Al di là dei risultati finanziari, questo periodo ha segnato un passo importante nell'evoluzione di 2PointZero. Abbiamo completato con successo la monetizzazione del nostro investimento in TAQA, dimostrando la nostra capacità di cedere alcune attività al momento giusto, e abbiamo ampliato la nostra presenza nel settore delle infrastrutture energetiche nordamericane attraverso l'acquisizione di Traverse Midstream Partners, che rappresenta il più grande investimento di ePointZero nel settore delle infrastrutture energetiche fino ad oggi. Ogni transazione riflette il nostro approccio disciplinato all'allocazione del capitale e il nostro impegno nella creazione di attività di rilevanza globale orientate alla risoluzione delle criticità a livello mondiale.

Il nostro riconoscimento da parte di TIME come uno dei leader mondiali della crescita riflette non solo il nostro ritmo di crescita, ma anche la stabilità, la disciplina operativa e la mentalità a lungo termine che definiscono la nostra organizzazione.

Grazie a una solida posizione di cassa del gruppo pari a 13,7 miliardi di AED, restiamo ben posizionati per investire in tutte le fasi dei cicli di mercato. Nel contesto attuale, disporre di liquidità rappresenta un vantaggio strategico.

Con l'inizio della seconda metà dell’anno, continuiamo a rafforzare la piattaforma per la crescita a lungo termine. Quasi il 10% della nostra forza lavoro è costituito da collaboratori basati sull'intelligenza artificiale, integrati in tutto il Gruppo per migliorare la produttività, accelerare il processo decisionale e rafforzare la performance operativa. Insieme alla nostra allocazione disciplinata del capitale e alla solida posizione finanziaria, ciò ci rende fiduciosi nella nostra capacità di creare valore a lungo termine per gli azionisti".

Le basi finanziarie del Gruppo rimangono solide, sostenute da una liquidità consolidata pari a 13,7 miliardi di AED e da un rapporto debito/capitale proprio pari a 0,32. Questa solida struttura patrimoniale offre la flessibilità necessaria per gestire i rischi, allocare le risorse in modo efficiente e finanziare opportunità di investimento ad alto rendimento a livello globale, mentre la strategia a lungo termine di 2PointZero continua a produrre risultati nei settori verticali chiave.

Informazioni salienti sul Gruppo

Nel mese di giugno 2026, il Gruppo 2PointZero ha completato la vendita della propria intera partecipazione del 7,29% in TAQA ad Abu Dhabi Power, rafforzando ulteriormente la propria posizione finanziaria e aumentando la flessibilità necessaria per cogliere opportunità interessanti in vari settori chiave.

Più recentemente, 2PointZero ha ampliato la propria presenza nel settore delle infrastrutture energetiche attraverso la controllata ePointZero, che ha completato con successo l'acquisizione del 100% di Traverse Midstream Partners per 2,25 miliardi di dollari in un'operazione interamente in contanti.

Ampliando la propria presenza strategica nei segmenti di consumo ad alto potenziale, 2PointZero ha partecipato al round di finanziamento di Serie G di WHOOP, azienda pioniera nel settore della salute globale, introducendo nel portafoglio Wellness del Gruppo un asset che definisce la categoria.

Con una mossa decisiva per lanciare il suo sesto settore verticale dedicato ai consumatori, il Gruppo ha finalizzato l'acquisizione di una partecipazione di controllo del 60,8% nell'italiana ISEM Packaging Group per 704 milioni di AED, rafforzando l'esposizione di 2PointZero ai mercati finali ad alta crescita.

International Resources Holding (IRH) e Adani Enterprises hanno concordato di costituire una joint venture al 50% per sviluppare un progetto nel settore dell'alluminio da 11,5 miliardi di dollari in India. Questa mossa rafforza la strategia di IRH di collegare capitale, infrastrutture e commercio per creare valore a lungo termine.

In un altro importante sviluppo, FAB Securities ha avviato la copertura su 2PointZero Group con un rating BUY e un prezzo obiettivo di 3,30 AED per azione, sottolineando l'esposizione diversificata del Gruppo, il modello operativo basato sull'intelligenza artificiale, l'allocazione disciplinata del capitale e la forte performance finanziaria.

In riconoscimento della sua solida performance finanziaria, 2PointZero si è classificata al 36° posto nella prima classifica di TIME dei leader mondiali della crescita per il 2026, evidenziando la sua potente crescita aziendale, le eccezionali prestazioni di mercato e la stabilità finanziaria a lungo termine.

Nel luglio 2026, la Borsa di Abu Dhabi ha ampliato il suo mercato dei derivati quotando 2PointZero Group come uno dei sei nuovi future su singoli titoli, ampliando la partecipazione degli investitori internazionali e aumentando la visibilità della società sulle piattaforme di trading globali.

*Fonte: AETOSWire

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Wassim El Jurdi

2PointZero Group

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