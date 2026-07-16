Parse Biosciences , un'azienda QIAGEN e il fornitore leader di soluzioni di sequenziamento di singole cellule scalabile e accessibile, oggi ha annunciato che la Genomics Platform Core Facility nel Garvan Institute of Medical Research ha aderito al suo Programma di Fornitori certificati di servizi (CSP). La collaborazione estende l'accesso al sequenziamento di singole cellule di alta qualità e scalabile in Australia, nella più ampia regione Asia-Pacifico e oltre.

Garvan è un'eccellenza tra gli istituti di ricerca medica australiani, e la Genomics Platform si distingue per la vasta esperienza nella separazione, cattura e sequenziamento delle cellule.

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Kaitie Kramer

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