Il Fondo Saudita per lo Sviluppo (Saudi Fund for Development, SFD) si è unito oggi al governo del Kosovo per inaugurare l'autostrada Pristina-Mitrovica, segnando il primo progetto completato dall'SFD in Kosovo e un'importante pietra miliare nella collaborazione tra le due parti.

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SFD CEO and Kosovar's minsters sideline meeting (Photo: AETOSWire)

Sua Eccellenza Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, Amministratore Delegato del Saudi Fund for Development, ha inaugurato la sezione autostradale ammodernata procedendo al taglio del nastro presso la strada di recente completamento. Successivamente, ha tenuto una serie di incontri a margine con Sua Eccellenza Hekuran Murati, Ministro delle Finanze, Sua Eccellenza Dimal Basha, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Sua Eccellenza Arben Vitia, Ministro della Salute, per discutere dei progetti di sviluppo e della prosecuzione della collaborazione tra l'SFD e il Kosovo.

Il progetto prevede la riqualificazione di un tratto di 9,87 km dell'autostrada Pristina-Mitrovica, rafforzando il collegamento tra Pristina, la capitale del Kosovo, e Mitrovica e migliorando i collegamenti con il Kosovo settentrionale e i comuni limitrofi. Si prevede che ne trarranno vantaggio circa 600.000 abitanti, in particolare i residenti di Pristina, Mitrovica e Vushtrri.

Migliorando la connettività regionale, il progetto ridurrà i tempi di percorrenza e aumenterà la sicurezza stradale, offrendo un percorso più veloce, sicuro ed efficiente per i passeggeri e il traffico commerciale.

Oltre alle infrastrutture in sé, il progetto sosterrà le persone e le comunità lungo il corridoio. Il miglioramento della connettività faciliterà la circolazione di persone e merci, rafforzerà l'accesso all'occupazione e ai servizi essenziali e contribuirà all'attività economica lungo questo importante corridoio di trasporto.

L'SFD ha sostenuto il progetto con un prestito agevolato di 16 milioni di dollari, cofinanziato con il Fondo OPEC per lo Sviluppo Internazionale, dimostrando come la cooperazione internazionale e le solide collaborazioni possano promuovere lo sviluppo sostenibile e generare un impatto a lungo termine.

Sua Eccellenza Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, Amministratore Delegato del Saudi Fund for Development, ha dichiarato: "L'autostrada Prishtina–Mitrovica rappresenta un'importante pietra miliare nella collaborazione tra l'SFD e il Kosovo. Grazie al nostro prestito agevolato di 16 milioni di dollari, stiamo contribuendo a migliorare la connettività regionale e a rendere i viaggi più sicuri ed efficienti per circa 600.000 abitanti. Il progetto rafforzerà l'accesso all'occupazione e ai servizi essenziali, faciliterà la circolazione di persone e merci e sosterrà lo sviluppo economico e sociale. Dimostra il valore della nostra collaborazione con il governo del Kosovo nel promuovere lo sviluppo sostenibile e nel fornire benefici duraturi alle comunità."

Sua Eccellenza Hekuran Murati, Ministro delle Finanze, ha dichiarato: "L'autostrada Pristina-Mitrovica è un progetto importante per la nostra popolazione e le nostre comunità. Renderà gli spostamenti più sicuri, rafforzerà la connettività e favorirà un migliore accesso a posti di lavoro, istruzione, assistenza sanitaria e mercati. Apprezziamo la collaborazione con il Fondo Saudita per lo Sviluppo e il Fondo OPEC per lo Sviluppo Internazionale, che ci aiutano a realizzare questo importante progetto."

Per oltre cinquant'anni, l'SFD ha collaborato con partner globali per sostenere lo sviluppo sostenibile e il progresso socio-economico a lungo termine. Il progetto dell'autostrada riflette la costante collaborazione dell'SFD con il Kosovo e un impegno condiviso per migliorare la connettività e offrire benefici significativi e duraturi alle persone e alle comunità.

*Fonte: AETOSWire

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Nawaf Alojrush | Direttore delle relazioni con i media | Fondo Saudita per lo Sviluppo | alojrush@sfd.gov.sa | Tel: +966112714148





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