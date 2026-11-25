GNCorp ha ricevuto la comunicazione di autorizzazione da parte dell'USPTO (Ufficio federale statunitense per la concessione dei brevetti e la registrazione dei marchi) per il filler bioinerte STARMING , che verrà presentato all'MD&M West 2027 di Anaheim, Stati Uniti, assieme a Festigel, agente di incapsulamento cellulare, supportato dalla Medical Devices Promotions Division della Prefettura di Yamanashi, il progetto di sostegno all’ingresso negli Stati Uniti. I rappresentanti dell'azienda saranno nel Booth 348, riservato all'Amministrazione della prefettura di Yamanashi, e presenteranno questi prodotti nel " Design Alley Theater " il 10 febbraio 2027, a partire dalle ore 13:30 orario locale della California.

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Festigel is an endotoxin-controlled polymer scaffold for cell and tissue transport, tissue engineering, encapsulation cum delivery with proven safety in biocompatibility studies viz., cumulative skin irritation, reverse mutation, chromosomal aberration, antigenicity, eye irritation and single administration toxicity. Festigel’s efficacy has been proven through extensive preclinical and clinical studies in regenerative medicine. STARMING is a safe bio-inert implant from Japan, granted notice of allowance by USPTO with clinical safety and nine-years of efficacy as aesthetic filler in a case of Parry-Romberg Syndrome, an ultra-rare disease, holds potential as breast implant prosthesis, worth validating. Both technologies are currently at the pre-approval stage and have not yet received US FDA approval or market authorisation. Trumed Medical Devices Pvt Ltd, India, will manufacture Festigel under the Make in India initiative and process the regulatory approvals required to market globally.

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Samuel JK Abraham

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