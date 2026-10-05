TRU Simulation + Training Inc. , un'azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), nonché affiliata di Textron Aviation, ha annunciato oggi che il suo Veris Virtual Reality Flight Training Device (FTD) configurato per il Cessna Skyhawk farà il suo debutto all'evento 2026 National Business Aviation Association Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE). Il debutto alla fiera si basa sullo slancio dal NBAA-BACE 2025, quando TRU Simulation aveva annunciato un accordo di acquisto con la US Aviation Academy per cinque dispositivi Cessna Skyhawk Veris, con opzioni di acquisto di ulteriori unità.

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Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Flight Training Device to make show debut at NBAA-BACE in Las Vegas

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