Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi il 2026 Gurobi Decision Intelligence Summit (“Gurobi Summit”) EMEA, che si svolgerà il 13-14 ottobre a Praga.

A seguito della versione statunitense dell'evento, che si è svolto il 22-23 settembre a Las Vegas, i partecipanti della regione EMEA si riuniranno al Fantova Budova per due giorni di presentazioni di casi d'uso innovativi, formazioni approfondite e tavole rotonde guidate da esperti. Le sessioni metteranno in evidenza come l'ottimizzazione sia la forma più adatta di intelligenza artificiale per garantire decisioni attuabili e ragionevoli e come l'AI generativa sia in grado di abbattere le barriere al suo ingresso per aiutare un maggior numero di utenti a sfruttare il pieno potenziale dell'ottimizzazione​.

Per saperne di più sul Gurobi Summit EMEA, visita la pagina ufficiale dell'evento .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013516680/it/

Sarah Scarlata

Matter - Comunicazioni

(617) 8745068

gurobi@matternow.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire