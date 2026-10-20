Il Consorzio FiRa® oggi ha annunciato il rilascio delle Specifiche tecniche FiRa Core 4.1 e di un Programma di certificazione 4.1 aggiornato per aiutare a promuovere l'interoperabilità della banda ultra larga (BUL) nell'ecosistema FiRa.

Core 4.1 introduce miglioramenti per la Navigazione non tracciata FiRa, la certificazione ampliata della sicurezza crittografica e l'ulteriore supporto per le capacità simultanee di misurazione della distanza e dei dati in distribuzioni FiRa con apparecchiature di diversi fornitori.

Il rilascio supporta i requisiti di distribuzione definiti dal FiRa Frameworks and Profiles Sub-Group (FPSG), compresi il posizionamento interno ad alta densità, la sicurezza a livello di hardware e le funzionalità simultanee dei dati per i casi d'uso FiRa.

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Amy Neale

FiRa Consortium

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