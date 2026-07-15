Textron Aviation Inc. , un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato che il Cessna Citation CJ3 Gen2 e il Beechcraft King Air 360 Crimson Edition parteciperanno all’edizione 2026 dell’Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture a Oshkosh, nel Wisconsin. Entrambi gli aerei saranno esposti per la prima volta all’evento, affiancando un’ampia selezione di Cessna e Beechcraft.

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Cessna Citation CJ3 Gen2 and Beechcraft King Air 360 Crimson Edition to make EAA AirVenture show debut

“L’EAA AirVenture rappresenta ogni anno una delle opportunità più importanti per entrare in contatto con i nostri clienti e con la più vasta comunità aeronautica”, commenta Lannie O’Bannion, vicepresidente senior vendite e marketing.

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