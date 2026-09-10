Icon Solutions e MongoDB hanno pubblicato oggi i risultati di un benchmark congiunto che dimostra come l'Icon Payments Framework (IPF), eseguito su MongoDB Atlas, abbia elaborato 6.000 transazioni di pagamento end-to-end al secondo (circa 430.000 operazioni di database al secondo) con una latenza media end-to-end di 0,51 secondi, e si è ripreso dai guasti sia dei nodi applicativi che di quelli del database senza alcuna perdita di dati.

I volumi di pagamento da account ad account si stanno spostando rapidamente su circuiti istantanei.

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