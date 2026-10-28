La Fiera internazionale su difesa e sicurezza (FEINDEF 27) in Spagna ha già assegnato il 94% del suo spazio espositivo per l'evento che si terrà dal 18 al 20 maggio 2027 all'IFEMA Madrid, a indicazione di una forte domanda e un elevato interesse tra le aziende e gli istituti del settore.

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Ángel Olivares, President of the Feindef Foundation

La Fundación Feindef ha annunciato il risultato lunedì in occasione della presentazione ufficiale della quinta edizione della fiera, che si terrà all'Auditorium Rafael del Pino a Madrid. Si prevede che la fiera occuperà più di 89.000 metri quadrati, il 46% in più rispetto al 2025.

Più di 746 espositori hanno confermato la loro presenza, il 19% in più rispetto all'edizione precedente. Di questi, il 37% partecipa per la prima volta e oltre 250 sono espositori internazionali, che rappresentano il 33% del totale. L'evento ospiterà 14 padiglioni internazionali, rafforzando la sua presenza internazionale nel momento in cui il settore di difesa e sicurezza acquisisce una maggiore importanza a livello nazionale e internazionale.

La presentazione è stata presieduta dal Segretario di Stato per la difesa María Amparo Valcarce e organizzata da Ángel Olivares, Presidente di Fundación Feindef, alla presenza di rappresentanti di TEDAE, AESMIDE e di società leader spagnole del settore della difesa.

Gerardo Sánchez Revenga, Presidente di AESMIDE e Vicepresidente di Fundación Feindef, ha dichiarato: "FEINDEF è passata dall'essere un'iniziativa necessaria a rendere il profilo del nostro settore uno strumento di collaborazione industriale, innovazione e diffusione internazionale".

Alberto Gutiérrez Moreno, Presidente di TEDAE e Vicepresidente di Fundación Feindef, ha descritto il settore della difesa spagnolo come "un acceleratore tecnologico, economico e sociale", e ha dichiarato che "la crescita di FEINDEF è una chiara dimostrazione del momento storico che stiamo attraversando", caratterizzato da una maggiore cooperazione internazionale e da un più forte interesse da parte di attività e istituzioni.

Nelle considerazioni finali, Olivares ha sottolineato il fatto che il settore della difesa è "un motore di sviluppo industriale, che crea lavoro qualificato e stimola l'innovazione". Ha attribuito la crescita di questa fiera alla "fiducia che il settore ha riposto in noi e al dinamismo e alla qualità del settore della difesa spagnolo".

Tra le novità ci sono Innova for Def&Sec, dedicata a start-up, tecnologie emergenti e capacità industriali, e Hub Talento, che connette studenti e giovani professionisti alle opportunità di carriera nel settore.

FEINDEF 27 riunirà amministrazioni pubbliche, le forze armate, aziende, università, centri di ricerca e start-up che promuovono la collaborazione nell'innovazione tecnologica, la cyberdifesa, i sistemi autonomi, lo spazio, l'intelligenza artificiale e le comunicazioni sicure. L'esposizione desidera rafforzare la collaborazione tra istituti e industria, mediante l'esposizione di tecnologie e capacità strategiche pertinenti per il futuro di difesa e sicurezza.

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