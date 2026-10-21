Elliptic , leader nella gestione del rischio on-chain, oggi ha lanciato la prima certificazione per la gestione di agenti IA relativamente ai rischi e alla conformità per contrastare i reati finanziari in ambito on-chain sviluppata dall'Elliptic Institute. Il Foundation Level (livello base) di Certified Agentic On-Chain Risk Practitioner (CAORP) è gratuito e aperto a tutti nel settore. La certificazione emerge da una nuova ricerca svolta da Elliptic, secondo la quale il 92% dei professionisti esperti di rischi, conformità e reati finanziari afferma che prenderebbe in considerazione l'invio del personale a corsi di formazione finalizzati a ottenere una certificazione esterna sulla governance dei rischi associati all'IA agentica.

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