Mentre le organizzazioni accelerano l'adozione dell'AI e la trasformazione digitale del luogo di lavoro, molti trovano che la resilienza informatica sia compromessa non da una mancanza di strumenti di sicurezza, ma dalla crescente complessità operativa e da minacce sofisticate. Secondo uno studio recente , il 90% dei leader informatici riconosce la presenza di lacune nella propria capacità di difendere l'azienda da minacce basate sull'AI.

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