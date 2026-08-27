I consumatori si rivolgono sempre più spesso a nuove tecnologie per aiutarli a orientarsi in uno scenario di shopping più complesso. Quasi tre quarti dei consumatori ora utilizzano l'IA per la scoperta di prodotti, mentre i media dei commercianti al dettaglio sono cresciuti fino a diventare un mercato globale da 184 miliardi di dollari. Insieme, questi cambiamenti ridefiniscono il modo in cui i prodotti vengono scoperti, valutati e alla fine acquistati.

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AI is becoming the new gatekeeper of product discovery.

NIQ ha pubblicato A Tale of Two Consumers: The Polarized Mindsets Reshaping Global Consumption (Due tipi di consumatori: gli approcci polarizzati ridefiniscono i consumi globali), un nuovo report globale realizzato in collaborazione con World Data Lab che dimostra come l'intelligenza artificiale, le reti dei media dei commercianti al dettaglio e il commercio sui social stiano trasformando il percorso degli acquisti e influenzando quali prodotti alla fine vengono acquistati dai consumatori.

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