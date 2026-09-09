La ricerca commissionata da Infobip , la piattaforma globale di comunicazioni cloud AI-first che sta festeggiando i suoi 20 anni di attività, mostra come i marchi stiano aumentando notevolmente l'investimento nel coinvolgimento dei tifosi sportivi nonostante la difficoltà a dimostrare l'impatto commerciale.

Lo studio globale condotto tra 500 leader in ambito marketing e digitale, in settori quali retail, servizi finanziari, telecomunicazioni, viaggi e cibo e bevande in 11 mercati, ha rilevato come i marchi attualmente assegnino in media il 13% del budget annuale per il marketing ad attivazioni relative allo sport, e quasi il 73% preveda un aumento dell'investimento nei prossimi 12 mesi.

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