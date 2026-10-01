Con oltre un terzo (34%) dei consumatori globali che affermano di stare peggio economicamente rispetto a un anno fa e un altro terzo (30%) che afferma di stare meglio economicamente, i consumatori non aspettano più che migliorino le condizioni economiche. In tutto il mondo, le famiglie si stanno adattando a un futuro in cui la volatilità rimane una realtà persistente, creando risultati economici, priorità di spesa e percorsi di crescita sempre più diversificati.

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NIQ's Consumer Outlook: Guide to 2027

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