Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi il rilascio del suo 2026 State of Mathematical Optimization Report (Rapporto sullo stato dell'ottimizzazione matematica). Basato su un sondaggio svolto tra 382 professionisti non accademici in vari settori, il rapporto esamina come le aziende stiano mettendo in pratica l'ottimizzazione e come il suo utilizzo si stia evolvendo assieme ad altre tecnologie di intelligenza artificiale.

Un cambiamento significativo è rappresentato dal 79% degli intervistati che ora utilizza GenAI o modelli linguistici di grandi dimensioni (LLMs) nel proprio lavoro di ottimizzazione, un aumento rispetto al 30% nel 2025, con il 37% che utilizza questi strumenti in modo sistematico nei propri flussi di lavoro di sviluppo.

Il 2026 State of Mathematical Optimization Report è disponibile per il download sul sito web di Gurobi .

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Sarah Scarlata

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