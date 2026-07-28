Il 16 o Sondaggio annuale globale 2026 sui data center di Uptime Institute rivela che sta aumentando rapidamente l'implementazione di rack ad alta densità, mentre gli operatori affrontano pressioni costanti riguardo assunzioni e retention del personale

Uptime Institute oggi ha pubblicato i risultati del suo 16 o Annual Global Data Center Survey (Sondaggio annuale globale sui data center), lo studio più completo del settore delle infrastrutture digitali. I risultati del 2026 rivelano un settore che affronta problemi legati alla carenza di manodopera, aumento delle spese per l'interruzione di servizio, mentre i costi in aumento rimangono una delle principali preoccupazioni per i team di gestione.

Si intensificano la pressione finanziaria e la carenza di risorse:

Mentre i costi elevati continuano a costituire una preoccupazione primaria per i responsabili dei data center, il sondaggio 2026 evidenzia anche preoccupazioni sempre maggiori relative alla previsione delle capacità, alla disponibilità energetica e alle interruzioni delle catene di fornitura.

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Brenda South 206-706-4647

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