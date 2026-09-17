SymphonyAI , un leader globale nella Vertical AI, oggi ha annunciato che IKI , uno dei rivenditori di generi alimentari più grandi della Lituania, sta implementando le soluzioni di Valutazione delle promozioni e Pianificazione delle promozioni nella sua rete di 250 negozi, nell'ambito della sua strategia volta a rafforzare la pianificazione delle promozioni basata sui dati.

IKI valuta continuamente le opportunità per rafforzare la sua gestione delle categorie e le capacità di pianificazione delle promozioni. Man mano che i programmi delle promozioni diventano sempre più sofisticati, il rivenditore ha investito in analisi avanzate e previsioni basate sull'intelligenza artificiale per supportare i processi decisionali guidati dai dati in tutta la sua attività.

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