IFF (NYSE: IFF) — un leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze, degli ingredienti alimentari, della salute e delle bioscienze, oggi ha annunciato il lancio di SENSORA™, la sua tecnologia avanzata per i profumi in attesa di brevetto progettata per trasformare l'esperienza dei profumi in applicazioni che comprendono l'ambiente domestico, i tessuti e l'igiene personale. Sviluppata per soddisfare la domanda crescente di una esperienza di profumo più duratura e sofisticata, SENSORA™ propone un profilo olfattivo che cambia con un rilascio sostenuto, prolungando il piacere ben oltre il primo utilizzo.

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SENSORA™, IFF’s light-activated pro-fragrance experience enhancer

“Con SENSORA™, promuoviamo le prestazioni dei profumi in una nuova dimensione, dove il profumo continua a rivelarsi nella vita reale, molto tempo dopo i primi attimi del suo utilizzo”, ha dichiarato Ana Paula Mendonça, presidente di IFF Scent.

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Contatto: Judith Gross, VP, Comunicazioni e Branding

Divisione: Profumi

Email: scentmediarequest@iff.com





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