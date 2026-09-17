IFF (NYSE: IFF), leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze, degli ingredienti alimentari, della salute e delle bioscienze, ha annunciato oggi il lancio di Omni-Bos™ PHY, una nuova fitasi progettata appositamente per i bovini da latte. La tecnologia aiuta i produttori a migliorare l'utilizzo di nutrienti e l'efficienza dei mangimi sbloccando i nutrienti già presenti al loro interno, consentendo ai bovini di ottenere un maggiore valore dagli ingredienti esistenti nei mangimi. Omni-Bos™ PHY verrà lanciato inizialmente nelle regioni di Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico.

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IFF has launched Omni-Bos™ PHY, a phytase enzyme developed specifically for dairy cattle, that helps producers unlock nutrients already present in feed to improve nutrient utilization and feed efficiency.

“Riteniamo che il futuro della nutrizione dei bovini da latte li stia aiutando a ottenere un valore superiore dai nutrienti nel loro mangime", ha dichiarato Regina Cortada, vicepresidente, Animal Nutrition & Health per IFF Health & Biosciences.

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Paulina Heinkel

VP, Branding and Communication per IFF Health & Biosciences

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