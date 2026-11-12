IFF (NYSE: IFF), leader globale nell'ambito di sapori, fragranze, salute e bioscienze, ha annunciato oggi il lancio di CONCEPT MUSE , uno strumento proprietario gestito dall'IA per la generazione di concetti legati a cibo e bevande. Attingendo alle informazioni sui consumatori di IFF, alle competenze sui sapori e all'intelligence di mercato di IFF, CONCEPT MUSE aiuta a identificare le opportunità di mercato e utilizzare semplici prompt per generare concetti differenziati, completi di descrizioni, bozzetti visivi e suggerimenti per tecnologie.

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IFF's CONCEPT MUSE helps identify market opportunities and uses simple prompts to generate differentiated concepts.

“L'innovazione in ambito di cibi e bevande si è sempre basata sull'equilibrio tra arte e scienza. Ora la trasformazione digitale sta aggiungendo una nuova dimensione potente a tale equazione", ha affermato Benjamin Mattei, vicepresidente di intelligence e trasformazione digitale per IFF Taste.

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