IFF (NYSE: IFF), leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze, della salute e delle bioscienze, ha pubblicato l'ultima edizione del suo documento informativo, dal titolo Dear Dairy: The Life Stages Guide (Il mondo del latte e derivati: una guida alle fasi della vita), una guida strategica che illustra il modo in cui i produttori del settore possono mettere a frutto nuove opportunità adottando l'innovazione nel comparto lattiero-caseario in base alle esigenze dinamiche per tutto il corso della vita dei consumatori.

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"Quella del latte e derivati è una delle poche categorie che si evolve insieme ai consumatori, per tutta la loro vita", è il commento di Rogerio de Almeida Prado, vicepresidente della Divisione lattiero-casearia e BBC (prodotti da forno, barrette e dolciumi) mondiale di IFF Taste. "Le aspettative cambiano nel corso del tempo; ciò che dà fiducia nell'infanzia potrebbe dover supportare l'identità, la convenienza o la vitalità negli anni successivi".

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