IFF (NYSE: IFF)—leader globale nel settore delle essenze, delle fragranze, della salute e delle bioscienze, oggi ha presentato il suo ultimo rapporto, “GLP-1 Consumer Moments of Opportunity”. Il rapporto rivela dieci nuovi momenti per i consumatori che riflettono le esigenze che cambiano dei consumatori che assumono farmaci GLP-1.

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New report from IFF uncovers ten emerging consumer moments that reflect the changing needs of consumers using GLP-1 medications.

“Ciò che serve a chi assume farmaci GLP-1 nei cibi e nelle bevande dipende dal momento della giornata e quelle esigenze possono cambiare diverse volte al giorno”, ha dichiarato Yuvraj Arora, presidente di IFF Taste.

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