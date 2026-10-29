IFCO, leader mondiale nelle soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi, ha pubblicato oggi il suo ESG Report 2026. Il rapporto copre il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 e segna il primo anno di rendicontazione rispetto alla strategia ESG per il 2030 di IFCO.

Nell’anno fiscale 2026, l’azienda ha gestito ben 2,6 miliardi di viaggi di contenitori per il trasporto riutilizzabili (RPC), riducendo al contempo dell’11% le emissioni rilevanti di gas serra. Parallelamente, i clienti che utilizzano le cassette RPC di IFCO hanno evitato 832.970 tonnellate di emissioni di CO₂, il 13% in più rispetto all’anno precedente.

Michael Pooley, Amministratore delegato di IFCO: "Il primo anno della nostra strategia ESG «Crescere con uno scopo 2030» ha dimostrato che crescita e sostenibilità si rafforzano a vicenda. Attraverso l’espansione della nostra rete, gli investimenti in IFCO Digital e l’estensione del nostro modello circolare di imballaggi riutilizzabili per il trasporto, stiamo costruendo un’azienda più solida, innovativa ed efficiente. Un percorso che ci permette di affiancare i nostri clienti nella creazione di filiere degli alimenti freschi più trasparenti e resilienti.

Far crescere l’economia circolare riducendo l’impatto ambientale

L’ESG Report 2026 di IFCO illustra come l’azienda abbia accelerato la propria crescita, ampliato la presenza commerciale e migliorato l’efficienza operativa attraverso acquisizioni e investimenti in nuovi impianti. Fornisce inoltre dati a supporto dei risparmi ambientali ottenuti dai clienti nell’ambito dello Scope 3 grazie alle cassette RPC di IFCO e al modello di pooling circolare, IFCO SmartCycle .

Anche la trasformazione digitale ha avuto un ruolo strategico nei progressi di IFCO in materia di sostenibilità. Nell’esercizio 2026 è stato lanciato IFCO Digital, che ha dato il via alle tecnologie di tracciamento, tra cui Bluetooth Low Energy (BLE), RFID e l’identificazione tramite codice GRAI. Queste funzionalità offrono maggiore visibilità sui flussi degli imballaggi riutilizzabili, contribuendo a migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e fornendo ai clienti dati preziosi sulla loro filiera.

Progressi misurabili verso gli obiettivi di sostenibilità per il 2030

“I risultati dell’anno fiscale 2026 mostrano progressi sia nelle filiere dei clienti sia nelle attività di IFCO. Utilizzando le cassette RPC di IFCO, i clienti hanno risparmiato 58.270 megalitri d’acqua ed evitato 1.477 chilotonnellate di rifiuti solidi e 76.680 tonnellate di sprechi di prodotto. Nelle attività di IFCO, il consumo d’acqua per cassetta è diminuito del 3% e i centri di servizio gestiti da IFCO hanno utilizzato energia elettrica rinnovabile al 100%.”

Iñigo Canalejo, Chief Sustainability Officer: "I nostri progressi sono il risultato dell’impegno congiunto di IFCO e dei nostri clienti per mettere in circolazione più imballaggi riutilizzabili riducendo al contempo l’impatto ambientale. Investendo in energia più pulita e in attività operative più efficienti, abbiamo ridotto le emissioni e aiutato i clienti a ottenere risparmi ambientali misurabili. Questi progressi ci mettono sulla strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi per il 2030."

Scarica l’ESG Report 2026 di IFCO: https://www.ifco.com/2030-esg-strategy/esg-report-2026/

Informazioni su IFCO

IFCO è un principale fornitore globale di soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi, al servizio di clienti in 50+ paesi. IFCO gestisce un pool di oltre 400 milioni di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC) in tutto il mondo, che vengono utilizzati ogni anno per 2,6 miliardi di spedizioni di frutta e verdura fresca, carne, pollame, frutti di mare, uova, pane e altri articoli dai fornitori ai rivenditori di generi alimentari. Gli RPC IFCO garantiscono una migliore catena di approvvigionamento degli alimenti freschi proteggendone la freschezza e la qualità e riducendo i costi, gli sprechi alimentari e l’impatto ambientale rispetto agli imballaggi monouso. Per saperne di più: www.ifco.com | Seguici su LinkedIn @IFCO SISTEMI

Imagini da scaricare: https://www.ifco.com/wp-content/uploads/zip/ESG-Report-2026.zip

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261029249481/it/

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