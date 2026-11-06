iConnections oggi ha annunciato una collaborazione con Preqin, azienda del gruppo BlackRock, che porta una delle principali fonti di dati e intelligence sui mercati privati del settore — che comprendono gestori di fondi, investitori istituzionali, fondi, benchmark e indici— a Violet , la piattaforma di introduzione di capitali assistita dall'AI di iConnections.

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Preqin's data is now inside Violet

Alimentata da Preqin, l'integrazione offre ai partecipanti di Global Alts accesso a una rete più ampia di partecipanti al mercato delle alternative istituzionali, all'interno della stessa piattaforma in cui migliaia di allocatori e responsabili già si trovano, prenotano incontri e formano relazioni.

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Courtney Walsh

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