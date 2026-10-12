I vincitori delle precedenti edizioni del Create Apps Championship della Camera dell'Economia Digitale di Dubai hanno messo in evidenza il modo in cui Dubai stia aiutando gli imprenditori a trasformare idee promettenti in iniziative digitali scalabili, con il torneo che svolge un ruolo essenziale nel sostenerne la crescita.

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During Create Apps Championship 2025 (Photo: AETOSWire)

Lanciato nel 2023 nell'ambito dell'iniziativa "Create Apps in Dubai", il campionato supporta i partecipanti attraverso una formazione specializzata, il tutoraggio, i contatti con investitori e partner e i finanziamenti per sviluppare e lanciare le app vincitrici.

Mariam Mohammed Almarri, cofondatrice di Boom , ha dichiarato: "Un aspetto cruciale del nostro percorso è rappresentato dalla partecipazione al Create Apps Championship, dove Boom è stata premiata come 'App dell'anno 2025 di Dubai' e 'App più incisiva'. Questo riconoscimento ci ha permesso di realizzare Boom e di trasformarla da un'idea a un prodotto reale".

Rakesh Mavath, cofondatore e CEO di Takeem , ha dichiarato: "La prima cosa che ci ha dato è stata la credibilità. La seconda è stata la visibilità: salire su quel palco ha portato Takeem di fronte a un pubblico che non avremmo potuto raggiungere con i nostri mezzi. La terza è stata l'accesso: il DCDE ha aperto deliberatamente le porte ad attori del mondo imprenditoriale, a istituzioni governative e a investitori. Quel gruppo si è trasformato in una realtà di oltre 100.000 unità e più di 9 miliardi di AED di valore locativo annuo".

Bassem Nassif, fondatore di The Intern , si è espresso così: "Il feedback dei giudici e dei mentori ci ha spinto a perfezionare l'idea, il modello e l'intera esperienza. Il processo di presentazione ci ha costretti a sintetizzare la nostra storia in qualcosa di abbastanza incisivo da convincere un direttore delle risorse umane in cinque minuti".

Mahra Al Hosani, fondatrice e CEO di Pharmedic , ha dichiarato: "Il Create Apps Championship ha aiutato Pharmedic a potenziare l'erogazione digitale dei nostri servizi sanitari e a perfezionare il modo in cui avviciniamo la medicina di precisione ai pazienti e agli operatori sanitari. Ci ha offerto una preziosa vetrina presso consulenti del consiglio di amministrazione, partner strategici, autorità di regolamentazione del settore sanitario e stakeholder".

Informazioni sulla Camera dell'Economia Digitale di Dubai

La Camera dell'Economia Digitale di Dubai opera con l'obiettivo di posizionare Dubai come leader globale nell'economia digitale. Il suo compito è quello di attirare aziende, talenti e investimenti, creando al contempo un ambiente favorevole alla crescita del business digitale.

*Fonte: AETOSWire

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Mohamad Mouzehem

mohamad.mouzehem@dubaichamber.com





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