Curatis Holding AG (SIX:CURN, “Curatis”) registra ricavi netti dalla vendita di beni e servizi pari a 7,9 milioni di CHF nei primi sei mesi del 2026, un aumento del 51% (primo semestre 2025: 5,2 milioni di CHF), con una perdita per il periodo scesa a -0.4m (primo semestre 2025: -1,2 milioni di CHF) e liquidità ed equivalente di liquidità in aumento a 3,6 milioni di CHF (31 dicembre 2025: 1,9 milioni di CHF). Curatis ha anche portato avanti il suo programma di corticorelin (C-PTBE-01) a vari livelli, compresa un'esclusiva licenza giapponese con Neupharma e un programma di produzione continua.

Sviluppo aziendale e finanze

I ricavi netti derivanti dalla vendita di beni sono aumentati del 46% fino a raggiungere 7,4 milioni di CHF (primo semestre 2025: 5,0 milioni di CHF), mentre il fatturato netto derivante dalle vendite di servizi è salito a 0,6 milioni di CHF (primo semestre 2025: 0,2 milioni di CHF).

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Patrick Ramsauer, CFO

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