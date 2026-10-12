Kyowa Kirin International plc, una sussidiaria controllata al 100% da Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151, Kyowa Kirin), oggi ha annunciato i risultati finali dello studio MINT condotto in Germania per la valutazione di mogamulizumab nei pazienti affetti da micosi fungoide (MF) e dalla sindrome di Sézary (SS).

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James Read

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