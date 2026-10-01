Solo il 7% dei responsabili finance italiani dichiara di poter valutare, in tempo reale o quasi, l'impatto di un rischio emergente sulla stabilità economica dell'azienda. Si tratta del dato più basso tra i nove mercati analizzati nell'ultimo studio condotto da Kyriba. Allo stesso tempo, il 43% degli intervistati indica che occorrono dai tre ai sei giorni per stime di questo tipo: il tempo di reazione più lungo registrato dalla ricerca, a pari merito con la Spagna. Questo scostamento temporale tra l'individuazione di una minaccia e la comprensione delle sue ricadute finanziarie espone i team finance alla volatilità dei tassi d'interesse, alle oscillazioni valutarie e alle interruzioni della supply chain ben prima che possano mettere in atto contromisure adeguate.

Le conseguenze sono già tangibili: il 70% del campione italiano conferma che una visibilità limitata sui rischi ha già generato perdite o impatti finanziari diretti sull'organizzazione.

Il dato italiano del 7% rappresenta meno della metà rispetto alla Francia (14,4%) ed è distante dal vertice della classifica guidato dagli Stati Uniti (23,9%). I risultati mettono in luce la vera sfida per la tesoreria e la direzione finanziaria in Italia: accedere ai dati di rischio non basta, se non si riescono a quantificare tempestivamente le implicazioni su liquidità, fabbisogno di finanziamento ed esposizione valutaria.

“Riconoscere l'esistenza di un rischio è soltanto il primo passo. I team finance devono poter valutare subito l'impatto potenziale su cassa, finanziamento e cambi, individuando immediatamente le decisioni da prendere”, ha commentato Guido Bailo, Country Manager Italia di Kyriba . “In Italia molte aziende impiegano ancora diversi giorni per fare queste analisi. Passare da una risposta in qualche giorno a una valutazione in poche ore significa guadagnare margine di manovra e opzioni concrete per tutelare il business.”

Solo il 37% dei finance leader italiani considera la propria azienda pienamente preparata a gestire i rischi finanziari: è il secondo dato più basso tra i Paesi analizzati, superiore solo a quello della Germania (26%). A titolo di confronto, la quota sale al 54% per la Spagna e al 54,9% per gli Stati Uniti.

Dallo studio emerge inoltre un marcato contrasto nella percezione della minaccia: se da un lato il 70% dichiara di aver già subito le conseguenze della scarsa visibilità sui rischi, dall'altro solo il 22% prevede che i rischi futuri avranno un impatto elevato sulla propria organizzazione. I dati evidenziano quindi un potenziale corto circuito tra le perdite già registrate e la sottostima dei rischi imminenti.

“La gestione della liquidità in un gruppo come il nostro richiede una visione chiara e aggiornata di ogni entità. Kyriba ha ridotto il lavoro manuale necessario per il consolidamento della liquidità e ci offre una visibilità più rapida sulla nostra posizione di liquidità complessiva. Grazie a previsioni più accurate, possiamo anticipare prima il fabbisogno di liquidità e prendere decisioni più informate in materia di finanziamento e cambi, il che ci garantisce maggiore sicurezza e tempo a disposizione.” Giulia Terzi, Responsabile della Tesoreria, Percassi

I team di tesoreria dispongono di informazioni importanti relative alle proprie attività, ma tali informazioni spesso rimangono confinate all'interno della funzione di tesoreria. Ciò può rendere difficile per i team finanziari e IT utilizzarle insieme ai dati relativi all'ERP, alle entrate, alle spese, alle previsioni e alle operazioni che potrebbero essere presenti nei loro strumenti di analisi aziendale esterni a Kyriba.

Per superare questo limite, Kyriba ha lanciato la nuova soluzione Data-as-a-Service, che consente un accesso sicuro e governato ai dati relativi a liquidità, pagamenti, rischi e supply chain finance. Grazie al DaaS, le informazioni possono essere integrate nativamente nei principali strumenti di Business Intelligence e analisi aziendale, tra cui Power BI, Tableau, Snowflake e Databricks, garantendo una visione a 360° delle performance e supportando decisioni strategiche più rapide. Per saperne di più, clicca qui .

Kyriba permette ai team finance e di tesoreria di unificare in un'unica dashboard le esposizioni su cassa, finanziamento e valute, stimare con precisione l'impatto economico e intervenire proattivamente. Riducendo le attività manuali e migliorando la trasparenza tra le consociate, Kyriba trasforma la semplice rilevazione dei rischi in un processo decisionale rapido e guidato dai dati.

Durante il KyribaLive Exchange “KLX” di Milano , i principali CFO e Treasurer italiani si confronteranno sulle migliori strategie per ottimizzare la liquidità, accelerare i tempi di reazione e proteggere il business dalla volatilità dei tassi e dei cambi.

Informazioni sulla ricerca

I risultati dell'indagine sono al centro del dibattito al KyribaLive Exchange di Milano, dove i leader della tesoreria e del finance di tutta Europa si riuniscono per definire come colmare il divario tra la rilevazione dei rischi e il processo decisionale in tempo reale.

Il report "CFO Risk Radar 2026" è stato condotto tra il 26 maggio e il 9 giugno 2026 su un campione di CFO e senior executive dell'area Finance appartenenti ad aziende con un fatturato superiore ai 500 milioni di dollari in nove mercati chiave: Francia (n=250), Germania (n=100), Italia (n=100), Giappone (n=101), Messico (n=101), Singapore (n=100), Spagna (n=100), Regno Unito (n=251) e Stati Uniti (n=251). I confronti su base annua fanno riferimento all'edizione finale del CFO Risk Radar di Kyriba del 2025 (N=1.400), realizzata con la medesima metodologia e formulazione dei quesiti.

Scopri i risultati completi: kyriba.com/risk-radar/

Informazioni su Kyriba

Kyriba è leader mondiale nel settore della gestione della liquidità ed è il partner di fiducia per trasformare il modo in cui i direttori finance, i responsabili della tesoreria e i responsabili IT gestiscono, proteggono, prevedono e ottimizzano la liquidità in un contesto economico complesso.

In qualità di soluzione SaaS sicura, trasparente e scalabile, scelta da 4.000 clienti in 170 paesi, Kyriba offre intelligence regolamentata e automazione finanziaria attraverso tecnologie innovative, tra cui la sua intelligenza artificiale agentica affidabile (TAI), garantendo precisione, efficienza e affidabilità alle operazioni finanziarie.

Grazie a un ampio ecosistema di partner nel settore bancario, tecnologico e della consulenza, la piattaforma di Kyriba gestisce ogni anno 3,6 miliardi di transazioni bancarie e pagamenti per un valore di 51 trilioni di dollari attraverso 10.000 banche, aiutando le aziende ad acquisire visibilità a livello aziendale, garantire la stabilità finanziaria e superare gli obiettivi della propria strategia aziendale.

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