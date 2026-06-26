I cofondatori di I-Pulse Robert Friedland, CEO, e Laurent Frescaline, Direttore tecnologico, hanno annunciato oggi un accordo definitivo con l'Ufficio di ricerca e sviluppo CHIPS del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per un finanziamento da 250 milioni di dollari a favore dell'ulteriore sviluppo della tecnologia a semiconduttori ed energia pulsata proprietaria di I-Pulse.

“Con l'investimento annunciato oggi, l'amministrazione Trump sta rafforzando le capacità dell'America e migliorando i suoi obiettivi nazionali e di sicurezza energetica”, ha dichiarato il Segretario del Commercio, Howard Lutnick.

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