Elliptic , il leader globale nel rischio on-chain , oggi ha pubblicato Elliptic Standard: otto principi per governare il rischio agentico on-chain.

Dal 2013, Elliptic si trova all'incrocio dei reati finanziari e della finanza on-chain, un periodo di tempo abbastanza esteso da riconoscere il passaggio alle transazioni agentiche come un punto di inflessione determinante nel rischio dei reati finanziari e per essere il primo a definire il tipo di controllo richiesto.

La finanza on-chain ora sta operando a velocità agentica.

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Rachel Matthews

Direttore globale del Marketing e delle Comunicazioni, Elliptic

rachel.matthews@elliptic.co





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