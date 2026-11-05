All'EIMA International di Bologna, dal 10 al 14 novembre 2026, i visitatori riusciranno a vedere come la piattaforma del motore AGCO Power CORE75 supporta i vari requisiti della nuova gamma di modelli MF 7S MARK 2 di Massey Ferguson e della nuova Valtra T Series di sesta generazione di Valtra. Un motore CORE75 verrà inoltre esposto sullo stand di Valtra.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261104059767/it/

Massey Ferguson 7S MARK 2

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261104059767/it/

Per maggiori informazioni e richieste di interviste:

Responsabile delle comunicazioni: Vilja Pylsy, vilja.pylsy@agcocorp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire