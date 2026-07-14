Record Asset Management GmbH (RAM), una controllata di Record plc (Record Financial Group), azienda quotata alla borsa di Londra, oggi ha annunciato che il suo fondo Infrastructure Equity ha attratto ulteriori capitali pari a 160 milioni di euro da fondi pensionistici svizzeri, portando l'importo totale del finanziamento a circa 1,23 miliardi di euro. La distribuzione del capitale continua ad avanzare in linea con le aspettative, con più di un terzo del capitale iniziale del fondo ora distribuito o impegnato in investimenti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713339597/it/

RAM gestisce un veicolo di co-investimento in infrastrutture dedicato in collaborazione con APG, il gestore patrimoniale previdenziale di ABP, fornendo ai fondi pensionistici svizzeri l'accesso a investimenti azionari in infrastrutture di grandi dimensioni, assieme ai partner di fondi previdenziali di APG.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260713339597/it/

Dott. Jan Hendrik Witte

CEO

Record Financial Group

E: reception@recordfg.com

Web: www.recordfg.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire