Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo e del firmware per piattaforme, e AMI, un'azienda del gruppo Lattice, oggi hanno annunciato il debutto di SCMP (Secure Control and Management Plane), un nuovo flusso di lavoro Open Compute Project. Annunciato durante un'intervento comune al 2026 OCP Global Summit, SCMP è un'architettura aperta, universale per il controllo, l'avvio e la gestione sicuri dell'infrastruttura dei data center. Offre agli operatori dei data center maggiore fiducia nel fatto che i sistemi complessi di AI funzioneranno come previsto presso fornitori e piattaforme, con meno rischio di integrazione e più libertà di scelta. SCMP definisce in che modo un'autorità di controllo stabilisce e mantiene la fiducia a partire dalla “root of trust” in silicio, passando per il rack e il pod, basandosi sulle iniziative OCP esistenti e sugli standard del settore.

“Mentre l'infrastruttura dell'AI si sviluppa verso l'operazione autonoma, il piano di gestione e controllo diventa la base della fiducia. Questa base dovrebbe essere aperta e verificabile, e SCMP offre al settore un'architettura comune per ottenerla, dal silicio al rack fino alla rete. Siamo lieti di avviare questo lancio con OCP e i nostri fondatori contribuenti, e invitiamo l'industria ad aiutare a definirlo”, ha concluso Ford Tamer, AD, Lattice Semiconductor

“Il firmware è fondamentale per i percorsi di controllo di tutti i data center e AMI ha constatato direttamente dove la frammentazione limita la sicurezza e l'intraoperabilità. SCMP trasforma quell'esperienza in una specifica aperta che qualsiasi fornitore può implementare e qualsiasi operatore o revisore dei conti è in grado di verificare. Stiamo contribuendo assieme agli altri membri fondatori e siamo impazienti di collaborare con la comunità OCP per rendere la gestione e il controllo affidabili lo standard di riferimento per le infrastrutture di intelligenza artificiale”. — Sanjoy Maity, SVP, AMI, Un'azienda Lattice

“SCMP rappresenta una tappa importante nella promozione della gestione di infrastrutture aperte, affidabili per i data center di intelligenza artificiale di nuova generazione, completando inoltre la visione e la missione 'Chip-to-Grid' di OCP portando le progettazioni necessarie di Open Firmware (BMC e FPGA) integrate con Open Hardware! OCP accoglie questa iniziativa di Lattice e AMI, e tutte le altre aziende fondatrici che contribuiscono al flusso di lavoro SCMP di OCP. Questo riflette il nostro impegno comune per una collaborazione aperta, standard interoperabili e una base più sicura per le infrastrutture su scala AI e per lo sviluppo di un continuum informatico completo", ha affermato George Tchaparian, AD, Open Compute Project Foundation

Colmare i divari nel controllo dell'infrastruttura

Come mostrato nella presentazione principale di Lattice e AMI all'OCP Global Summit 2026, varie aree del controllo delle infrastrutture rimangono oggi non specificate o specifiche di determinati fornitori, in un momento in cui gli investimenti in AI nei data center dovrebbero raggiungere 1,2 trilioni di dollari nel 2027 i . SCMP affronta le sfide principali per connetterle, tra cui:

Shift Left accelerato: l'avvio fuori dei confini del dispositivo non è specificato. SCMP definisce l'autorità di controllo e la sequenza di avvio che regolano le modalità di avvio, verifica e caricamento del firmware di un rack.

l'avvio fuori dei confini del dispositivo non è specificato. SCMP definisce l'autorità di controllo e la sequenza di avvio che regolano le modalità di avvio, verifica e caricamento del firmware di un rack. Aumento della complessità: le interfacce di controllo e telemetria variano secondo la piattaforma e l'ODM. SCMP standardizza l'interfaccia dell'autorità di controllo e il suo modello di delega, rendendo intercambiabili le implementazioni conformi.

le interfacce di controllo e telemetria variano secondo la piattaforma e l'ODM. SCMP standardizza l'interfaccia dell'autorità di controllo e il suo modello di delega, rendendo intercambiabili le implementazioni conformi. Sicurezza distribuita: l'attestazione termina al confine del dispositivo. SCMP specifica in che modo le identità dei componenti si combinano in una catena di fiducia, verificabile a livello di rack e di pod, basandosi su Caliptra™, DMTF SPDM, e OCP S.A.F.E.™

l'attestazione termina al confine del dispositivo. SCMP specifica in che modo le identità dei componenti si combinano in una catena di fiducia, verificabile a livello di rack e di pod, basandosi su Caliptra™, DMTF SPDM, e OCP S.A.F.E.™ Infrastruttura a prova di futuro: il ripristino dal fallimento di un avvio affidabile, il trasferimento di proprietà e la revoca non sono definiti in modo uniforme tra i vari fornitori. SCMP definisce queste procedure come come interfacce aperte e verificabili, garantendo che l’infrastruttura possa essere protetta, ripristinata e riconfigurata a prescindere dai fornitori e dalle generazioni.

SCMP debutta con AMD, AMI, Arm, ASPEED, Intel, Jabil, Lattice, Microsoft e NXP come fondatori, ciascuno dei quali porta competenze ed esperienza essenziali per rafforzare la missione e il successo del flusso di lavoro.

“L'infrastruttura AI viene sempre più spesso progettata al livello di rack, dove le risorse di calcolo, navigazione, sicurezza e gestione devono lavorare insieme come un sistema affidabile. Tramite SCMP, Arm mette a disposizione della comunità OCP le proprie competenze nel calcolo e la nostra esperienza in fatto di sicurezza e piattaforma per aiutare a definire una base aperta e interoperabile per l'infrastruttura AI affidabile su vasta scala”, ha spiegato Eddie Ramirez, Vicepresidente di Go-to-Market, Cloud AI, Arm

Unisciti a SCMP per contribuire a definire il controllo delle infrastrutture aperte

Vista l'esigenza del settore di una base aperta e verificabile per il controllo delle infrastrutture, l'OCP, la cui comunità rappresenta oltre 400 aziende associate, ha invitato Lattice e AMI a guidare lo sviluppo di SCMP. Il flusso di lavoro debutta nel quarto trimestre 2026 con partner fondatori nei settori dei semiconduttori, del firmware, della produzione e delle operazioni, ed è aperto a tutti i partecipanti OCP, compresi operatori, fornitori di semiconduttori, ODM e integratori di sistemi. Tutti i contributi sono stati forniti secondo la licenza di contributo OCP. Le organizzazioni interessate possono contattare Lattice o AMI, o visitare il sito opencompute.org.

Risorse di supporto

Per maggiori informazioni sul flusso di lavoro SCMP (Secure Control and Management Plane) OCP, visitare pagina web di OCP Community .

Per maggiori informazioni sulla partecipazione di Lattice and AMI all'OCP Global Summit 2026, visitare pagina web dell'evento OCP .

Per maggiori informazioni sull'OCP Global Summit, visitare OCP Global Summit webpage .

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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i Morgan Stanley, Settembre 2026

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