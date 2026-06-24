INRIX , un leader mondiale in ambito di dati e analisi dei trasporti, oggi ha annunciato il lancio del suo 2026 FIFA World Cup Data Hub , che fornisce alle agenzie di trasporto, agli organizzatori di eventi e ai viaggiatori una visione completa, in tempo reale di come l'evento sportivo più grande al mondo stia mobilizzando milioni di persone.

Coinvolgendo 16 città negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, i Mondiali di calcio FIFA 2026 sono l'edizione più geograficamente diversificata nella storia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260623320802/it/

INRIX - Contatto per i media

Lucy Meneghello

Communiqué PR

INRIX@communiquepr.com

206-282-4923 ext. 129





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire