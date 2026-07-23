Nella competizione tra 36 cori provenienti da 20 Paesi, quattro cori di voci bianche da Taiwan hanno conquistato vari importanti premi e riconoscimenti alla 5a edizione del Budapest International Choral Celebration, il festival internazionale di cori di Budapest, dimostrando la diversità culturale e l'eccellenza musicale di Taiwan.

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Puzangalan Children’s Choir and Yo Wu Wei Children’s Chorus join forces with international choral ensembles and orchestras to perform Mozart’s Requiem Mass in D minor, K. 626 at the Béla Bartók National Concert Hall of Müpa Budapest.

Con voci pure e angeliche e straordinarie tecniche vocali, il Puzangalan Children’s Choir di Pingtung County si è aggiudicato il primo premio, Laurea Summa Cum Laude, nelle categorie Youth Choir of Equal Voices, Folklore e Sacred Music (Coro giovanile a voci uguali, Musica Folk e Musica Sacra) del Concorso Grand Prix.

Nel concorso aperto, il Coro di bambini di Yo Wu Wei ha conquistato tre premi d'oro nelle categorie "Coro giovanile a voci uguali, Musica moderna e Musica Folk".

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