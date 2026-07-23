Nella competizione tra 36 cori provenienti da 20 Paesi, quattro cori di voci bianche da Taiwan hanno conquistato vari importanti premi e riconoscimenti alla 5a edizione del Budapest International Choral Celebration, il festival internazionale di cori di Budapest, dimostrando la diversità culturale e l'eccellenza musicale di Taiwan.

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Puzangalan Children’s Choir and Yo Wu Wei Children’s Chorus join forces with international choral ensembles and orchestras to perform Mozart’s Requiem Mass in D minor, K. 626 at the Béla Bartók National Concert Hall of Müpa Budapest.

Puzangalan Children’s Choir and Yo Wu Wei Children’s Chorus join forces with international choral ensembles and orchestras to perform Mozart’s Requiem Mass in D minor, K. 626 at the Béla Bartók National Concert Hall of Müpa Budapest.

Con voci pure e angeliche e straordinarie tecniche vocali, il Puzangalan Children’s Choir di Pingtung County si è aggiudicato il primo premio, Laurea Summa Cum Laude, nelle categorie Youth Choir of Equal Voices, Folklore e Sacred Music (Coro giovanile a voci uguali, Musica Folk e Musica Sacra) del Concorso Grand Prix.

Nel concorso aperto, il Coro di bambini di Yo Wu Wei ha conquistato tre premi d'oro nelle categorie "Coro giovanile a voci uguali, Musica moderna e Musica Folk".

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