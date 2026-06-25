Padiglioni gremiti, un’atmosfera vibrante e un grande entusiasmo – dopo tre giorni si è conclusa con successo The Smarter E Europe 2026, la più grande alleanza di esposizioni europee per l’industria dell’energia. L’evento, ospitato presso il Messe München, ha offerto una panoramica su un mondo dell’energia orientato al futuro e basato sulle rinnovabili. Dalla capitale bavarese è stato lanciato un forte segnale con un messaggio chiaro per tutto il mondo: il futuro è nelle rinnovabili. Le energie rinnovabili possono contribuire a garantire un approvvigionamento energetico affidabile, sicuro e dal costo contenuto, 24 ore su 24, sette giorni su sette.

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Around 105,000 visitors from 163 countries attended this year's The smarter E Europe.

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