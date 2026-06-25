Hytera, un fornitore leader globale di tecnologie e soluzioni per comunicazioni critiche, ha lanciato W60 Wearable MCS Radio al Critical Communications World (CCW) 2026. Progettato per completare i sistemi PMR esistenti, il dispositivo leggero indossabile aiuta le organizzazioni a mantenere le comunicazioni mission-critical oltre i limiti di copertura delle reti radio tradizionali, supportando operazioni più sicure e più connesse nei settori industriale, energetico, dei trasporti e della pubblica sicurezza.

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W60 Wearable MCS Radio for connected operations beyond PMR coverage

Estendere le comunicazioni oltre la copertura PMR

Mantenere comunicazioni affidabili in seminterrati, tunnel, strutture sotterranee e in altri ambienti con scarsa copertura rimane una sfida per molte organizzazioni. Estendere l'infrastruttura PMR (Professional Mobile Radio) in questi ambienti spesso richiede notevoli investimenti e tempi di realizzazione.

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lele.yao@hytera.com





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