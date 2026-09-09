HyperLight Corporation ("HyperLight"), azienda leader nel settore della fotonica al niobato di litio a film sottile (TFLN), oggi ha annunciato che VentureTech Alliance ("VTA") si è unita al suo round di finanziamento di Serie C. VTA è un'azienda di investimento in venture capital incentrata sul settore dei semiconduttori, con un portafoglio costruito sullo stack tecnologico dei semiconduttori, tra cui progettazione dei circuiti, tecnologia di processo foundry-adjacent, EDA, imballaggio all'avanguardia e fotonica.

La partecipazione di VTA estende l'allineamento dell'ecosistema che ha definito il round, che ha radunato investitori nei settori dei circuiti integrati al silicio, produzione in foundry, servizi di produzione elettronica, networking e capitale per le infrastrutture globali. Con l'aggiunta di VTA, il consorzio ora amplia la propria presenza nei livelli della produzione di semiconduttori e di supporto alla progettazione da cui dipende la produzione ad alto volume della fotonica.

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Joe Balaban

Finanza strategica

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