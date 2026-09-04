Fiera di Berlino – IFA 2026 (Hall 5.2, Stand 179) – Hyper® , un innovatore di accessori mobili per utenti, creatori e professionisti mobili Apple, presenterà la sua ultima serie all' IFA 2026 , la fiera progettata per rendere gli assetti mobili di ogni giorno più personali, portatili e produttivi nelle attività lavorative, creative e di viaggio.

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Discover Hyper's latest MacBook accessories, power and connectivity solutions debuting at IFA 2026

Sulla base degli accessori essenziali MacBook Neo, la linea amplia le soluzioni portatili di carica, privacy, connettività nel luogo di lavoro e trasporto, guidata da HyperJuice Flex , la collezione coloratissima e accessibile di Hyper progettata per rendere l'alimentazione di ogni giorno più portatile e personalizzata.

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