HTEC Momentum, la divisione di prodotti e design del HTEC Group, è stata premiata agli UX Design Awards 2026 per il suo lavoro con Zingtree e la National Society Daughters of the American Revolution (DAR). Presentata dall'International Design Center Berlin (IDZ), la competizione globale celebra l'eccellenza nella progettazione dell'esperienza utente in vari settori, con l'elenco dei finalisti 2026 che comprende 195 progetti in 46 Paesi.

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HTEC Momentum, the product and design practice within HTEC Group, has earned honors at the UX Design Awards 2026 for its work with Zingtree and the National Society Daughters of the American Revolution (DAR). Presented by the International Design Center Berlin (IDZ), the global competition celebrates excellence in user experience design across industries, with the 2026 shortlist including 195 projects across 46 countries.

Premiato nella categoria dei prodotti, il progetto Zingtree affronta una sfida fondamentale dei progetti nell'intelligenza artificiale aziendale: rendere i sistemi agentici utilizzabili, controllabili e responsabili per gli addetti alla gestione dell'esperienza clienti.

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