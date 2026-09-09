HSCALE, la piattaforma paneuropea di data center hyperscale, oggi ha reso noto un importante accordo di primo piano con un leader globale nei servizi sul cloud relativo alla realizzazione di infrastrutture digitali su larga scala e a performance elevate in un'area metropolitana strategica della penisola iberica.

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HSCALE's CCO Paul Berry-Selwood

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