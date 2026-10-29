Holder Partners , società di consulenza e assistenza multidisciplinare, oggi ha annunciato il lancio della sua unità Strategic Communications e la nomina di Ali Ponte a Direttore e Responsabile delle attività pratiche.

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Ali Ponte, Director and Practice Lead of Holder Partners’ Strategic Communications practice.

L'unità offre consulenza alle aziende e agli istituti principali, ai loro consigli di amministrazione, ai dirigenti di alto livello e ai rappresentanti legali in materia di comunicazioni, reputazione e considerazioni di terze parti in questioni complesse e periodi di notevoli cambiamenti o opportunità. Ogni interazione viene adattata agli obiettivi del cliente e, se rilevante, si basa sulle più ampie capacità di consulenza di Holder Partners.

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Michelle Duenas

Marketing Director

Holder Partners

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