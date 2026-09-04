Hitachi, Ltd. ("Hitachi") oggi ha annunciato l'espansione di HMAX by Hitachi ("HMAX") * , una suite di soluzioni di nuova generazione che integra il potere dell'intelligenza artificiale con l'infrastruttura sociale. Il portafoglio HMAX consiste in Domain-Specific Solutions personalizzate alle industrie e alle attività aziendali, oltre a una serie di soluzioni foundry che abbracciano diversi domini. Parte di questa espansione, HMAX Data Center è stata aggiunta come Soluzione specifica per dominio per gli operatori dei centri dati. Inoltre, HMAX Cyber, HMAX Data Fabric e HMAX AI Operations vengono introdotte come soluzioni foundry che supportano non solo iniziative di Physical AI in HMAX ma integrano anche e supportano i sistemi aziendali esistenti in vari domini e ambienti.

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HMAX Solutions Portfolio Overview

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