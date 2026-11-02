HistoSonics oggi ha annunciato di aver ricevuto dalla Health Sciences Authority (HSA) di Singapore l’autorizzazione all’immissione in commercio del dispositivo Edison® Histotripsy System, segnando così nella propria continua espansione internazionale un altro traguardo importante, che crea nuove opportunità per ampliare l’accesso alla istotripsia nell’intera regione Asia-Pacifico.

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HistoSonics Edison® Histotripsy System

Il sistema Edison è un’innovativa piattaforma non invasiva e guidata dalle immagini che sfrutta le proprietà meccaniche degli ultrasuoni focalizzati, nota come istotripsia, per distruggere e liquefare meccanicamente tumori e tessuti indesiderati. Questa tecnologia offre un approccio fondamentalmente nuovo alla distruzione dei tessuti, senza bisogno di ricorrere a procedure invasive, radiazioni o energia termica.

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